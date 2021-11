Een man heeft zondagochtend even na 5.00 uur een steen tegen de ruit van de ISN-Mimar Sinan Moskee aan de Curaçaostraat gegooid. Op camerabeelden is te zien dat de dader daarna snel is weggerend. Het moskeebestuur is geschrokken en heeft zondag direct aangifte gedaan bij de politie.

Buurtbewoners hoorden zondagochtend vroeg eerst een doffe klap en daarna glasgerinkel. De gealarmeerde politie was snel ter plaatse, maar pas bij daglicht werd duidelijk wat er was gebeurd. De forse klinker bleek niet door het raam te zijn gegaan, maar wel voor een geheel vernielde ruit te hebben gezorgd. "We zijn er flink van geschrokken", zegt voorzitter van het moskeebestuur Goksel Aribas.

Hij heeft geen idee wie er achter de actie zit. "We hebben niet te maken gehad met bedreigingen, ik zou het echt niet weten." Aribas hoopt dat er snel meer duidelijk wordt over het motief. "Als het nou om een dronken voorbijganger ging, dan was het anders. Maar op de beelden is duidelijk te zien dat de man er goed voor ging staan en daarna hard wegrende."

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een steen tegen de ruit is gegooid en dat er inmiddels aangifte is gedaan. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek en kan er verder nog niet veel over zeggen.

De ruit wordt zo snel mogelijk vervangen, zegt Aribas. "Gelukkig hebben we een verzekering." Maandag heeft het bestuur weer contact met de politie.