De ophoging en renovatie van de parkeergarage boven supermarkt Albert Heijn aan de Hooigracht wordt ruim 2,2 miljoen euro duurder dan vorig jaar gedacht. Door de ophoging van de garage is er een nieuwe lift nodig, maar daar was geen rekening mee gehouden. Ook op het gebied van brandveiligheid pakt de renovatie duurder uit. De gemeenteraad moet binnenkort een beslissing nemen over de extra miljoenen.

In 2023 wil de gemeente de Haarlemmerstraatgarage, zoals de openbare parkeergarage met de ingang aan de Middelstegracht heet, grondig renoveren. Tegelijkertijd wordt de garage ook verhoogd met drie lagen en komt er een extra inrit. Dat zorgt voor 88 extra parkeerplaatsen voor bezoekers van de stad, waarmee het totale aantal plekken op 357 komt. In de plannen, waar de gemeenteraad vorig jaar al groen licht voor gaf, is ook een groene gevel opgenomen.

De ruim 5,5 miljoen euro waar toen rekening mee werd gehouden is al lang niet meer genoeg, staat in een nieuw raadsvoorstel van wethouder Ashley North. Naast dat de bouwkosten flink omhoog zijn gegaan, zoals overal in Nederland het geval is, was eerder eigenlijk ook nog niet precies duidelijk wat er moest gebeuren. De nieuwe hogere kosten komen voor een belangrijk deel omdat 'met de uitwerking van het ontwerp duidelijker is geworden welke renovatiewerkzaamheden precies nodig zijn', schrijft North.

Alle extra kosten zijn noodzakelijk voor de geplande verbouwing, zegt North, en het nieuwe ontwerp is 'doelmatig en functioneel'. Er zijn volgens de wethouder daarom maar weinig opties om de kosten alsnog te drukken. "Evenwel zou er bezuinigd kunnen worden op de groene gevel, omdat die niet bijdraagt aan de functionaliteit van de garage zelf", schrijft North. Maar daar is hij dan weer geen voorstander van omdat juist die groene gevel de renovatie aantrekkelijk maakt en het geheel er wat aantrekkelijker uit laat zien.

De fors duurdere werkzaamheden, waarvan het totale bedrag voorlopig uitkomt op bijna 8 miljoen euro, zorgt ervoor dat de gemeente in de toekomst jaarlijks ruim 124.000 euro extra moet uitgeven aan de garage. Deels worden die extra kosten gecompenseerd doordat de tarieven van de parkeergarage omhooggaan en gelijk worden getrokken met andere parkeergarages in de stad. Daarnaast verwacht de gemeente ook dat auto's die nu op de Kaasmarkt geparkeerd staan, straks een plekje in de garage zullen zoeken. Dat levert jaarlijks ruim 73.000 euro extra inkomsten op.

Voor de 50.000 euro waar nog geen dekking voor is, wordt gekeken naar het grotere potje van parkeergeld uit de stad. North verwacht dat er tot 2040 voldoende parkeergeld opgehaald wordt om de extra kosten van de restauratie mee af te betalen. Of de gemeenteraad het daarmee eens is en instemt met de extra miljoenen, zal later duidelijk worden. De plannen haalden eerder een grote meerderheid. Enkele oppositiepartijen waren kritisch op de verhoging van de garage, aangezien er recent twee grote ondergrondse parkeergarages zijn aangelegd voor bezoekers van de stad.