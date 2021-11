Twee hardloopsters zijn de afgelopen week aangerand tijdens een rondje hardlopen in polderpark Cronesteyn in Leiden. Het zou gaan om een in het zwart geklede wielrenner. Hij greep de vrouwen bij de billen en in het kruis. Dat schrijft de Leidse Hardloopwinkel op Instagram.

"Dit weekend was ik aan het hardlopen in Cronesteyn en ik merkte dat ik toch wel schrok als er wielrenners achter me reden. Ik was blij dat het alleen groepjes mannen waren en niet iemand die in zijn eentje reed", is een van de reacties op Instagram.

De Hardloopwinkel wilde op deze manier andere hardloopsters waarschuwen. "Vrouwen moeten meer opletten", zegt een woordvoerder van de Hardloopwinkel die anoniem wil blijven. "Het is helaas niet de eerste keer dat we dit meemaken. We moeten niet vergeten hoe vaak (hardlopende) vrouwen worden nageroepen, nagefloten of zelfs worden uitgescholden als ze niet reageren." Ook onschuldige bedoelde complimentjes geven vrouwen een ongemakkelijk en onveilig gevoel. "Wij moeten gewoon alleen kunnen hardlopen zonder dat we ongevraagde aandacht van mannen krijgen."

Legale sprays

De woordvoerder adviseert vrouwen altijd een telefoon mee te nemen en iemand te informeren over waar en wanneer je gaat hardlopen. Ook samen hardlopen kan een uitkomst zijn. Daarnaast zijn er nog diverse gadgets te koop waarmee je jezelf kan verdedigen, zoals een klein alarm of legale sprays om iemand mee in het gezicht te spuiten. "We moeten nu twee keer nadenken waar we gaan hardlopen, maar ik hoop wel dat vrouwen blijven hardlopen en zich niet bang laten maken door dit soort figuren."

Volgens de woordvoerder zijn beide vrouwen van plan aangifte te doen bij de politie. De politie kon maandag nog niet meer vertellen over de aanrandingen.