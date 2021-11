De politie is in het centrum van Leiden met meerdere eenheden op zoek naar een man die avondwinkel Rembrandt in de Breestraat heeft overvallen. Dat gebeurde rond 13.00 uur. Ook een politiehelikopter zoekt mee.

De dader is een lichtgetinte man van ongeveer 1.85 meter lang. Hij heeft kort haar en droeg tijdens de overval een lange jas met een wollige voering. Verder droeg de man een spijkerbroek en een blauw mondkapje. Hij is weggerend in de richting van het Rapenburg.