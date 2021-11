Het gerechtshof Den Haag heeft een 43-jarige Leidenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Het Haagse hof acht bewezen dat de in Syrië geboren man zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer het zogeheten hawala-bankieren, terrorisme-financiering, witwassen en mensensmokkel.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een straf van 40 maanden voor onder meer het bestieren van een geldwisselkantoor zonder dat daar toezicht op kon worden gehouden. Het geld dat hij daarmee verdiende, heeft de man witgewassen. Daarnaast heeft de Leidenaar aanzienlijke geldbedragen verstuurd aan zijn broer, die voor terreurorganisaties IS en Jabath al-Nusra actief was. Het hof ziet dat als terrorisme-financiering.

Vier personen die de verdachte kende vanuit Syrië zijn door hem geholpen naar Nederland te reizen, terwijl dit in strijd met de wet is. Ook heeft de verdachte zijn ex-vrouw mishandeld, beledigd en haar gedwongen sambal te eten. Hij heeft geprobeerd de verklaring van een familielid dat daarbij aanwezig was te beïnvloeden.

"Gezien de hoeveelheid feiten en de ernst daarvan legt het Haagse hof een gevangenisstraf van 30 maanden op", verklaart de rechtbank haar uitspraak. Ook wordt een contactverbod met zijn ex-vrouw opgelegd voor de duur van drie jaar.