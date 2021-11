Na de aanhouding van drie mannen op de A4 bij Leiden heeft de politie in Rhoon negen 3D-printers gevonden, waarmee onderdelen voor vuurwapens worden gemaakt. Het is volgens de politie de eerste keer dat er in Nederland zo’n complete werkplaats met zoveel printers wordt gevonden.

De auto met de drie mannen reed woensdag op de A4 ter hoogte van de afslag naar de N11, meldt Omroep West. Omdat de wagen naar voren kwam in een lopend onderzoek, werd hij aan de kant gezet. De bestuurder en bijrijders werden gecontroleerd en in de auto werd een vuurwapen gevonden.

Nadat de drie waren aangehouden, deed de politie onderzoek in vier huizen en een bedrijf in de omgeving van Rotterdam. In de woning van één van de verdachten, een dertigjarige man uit Rhoon, werd de werkplaats met 3D-printers gevonden. De machines waren onderdelen van vuurwapens aan het printen en er lagen tientallen onderdelen die al klaar waren.