Een moeder werd deze week onaangenaam verrast toen ze er tijdens een politiecontrole achter kwam dat haar zoon zonder rijbewijs reed. Die was namelijk ingenomen voor rijden onder invloed. Op sociale media omschrijft de politie hoe het opvallende voorval kon gebeuren.

Agenten van de eenheid Leiden Zuid werden dinsdagmiddag opgeroepen omdat er een auto op de snelweg reed, waarvan het rijbewijs van de eigenaar was ingevorderd. De bestuurder zat samen met zijn moeder in de auto, die op zijn naam stond. Toen agenten de man zijn auto aan de kant lieten zetten, werd hij om zijn rijbewijs gevraagd. Die zou de man 'niet bij zich hebben'.

Toen agenten hem vervolgens vroegen of hij die niet was kwijtgeraakt voor rijden onder invloed, zagen zij hoe zijn moeder verschrikt opkeek. "Mevrouw had geen idee dat haar zoon zijn rijbewijs was kwijtgeraakt. Zij had nog voor aanvang van de rit gevraagd of zij niet moest rijden. Daarop zei de zoon dat dit niet hoefde en hij zelf wel zou rijden in zijn auto", schrijft de politie.

Eenmaal aangekomen op het bureau werd de verdachte door de Hulpofficier van justitie gevraagd waarom hij zo nodig in zijn auto moest rijden. Dat had volgens de man met zijn werk te maken. Het OV zou geen optie zijn, want dat is te onhandig, zei hij. De man werd na zijn verhoor weer naar huis gestuurd, dit keer als bijrijder van zijn moeder.

"Hopelijk leert de meneer van zijn acties en stapt hij niet meer met alcohol of een ingevorderd rijbewijs achter het stuur", besluit de politie.