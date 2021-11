De Leidse gemeenteraad is unaniem akkoord gedaan met de Leidse lening aan netbeheerder Alliander. Wel stelt de raad er een extra voorwaarde aan. De 13,6 miljoen euro die de gemeente Leiden voor een periode van zestig jaar uitleent, mag uitsluitend worden gebruikt voor aanpassingen in het energiesysteem en uitbreiding van het elektriciteitsnet ten behoeve van de energietransitie.

In totaal leent Alliander 600 miljoen euro van de aandeelhouders. Dat zijn gemeenten en provincies. Omdat de periode waarover het bedrag terugbetaald gaat worden zo lang is, steunden veel partijen in de Leidse raad het voorstel van de VVD Leiden waarin wordt bepaald dat het bedrijf het geld niet ergens anders voor mag aanwenden.

"Het uitbreiden en aanpassen van het energienet is noodzakelijk om elektra beschikbaar te houden en duurzame opwekking van energie te bereiken", aldus verwoordde VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree het in het overgenomen voorstel.

"In de huidige leningvoorwaarden is echter niet opgenomen dat de lening ook daadwerkelijk voor dit doel moet worden ingezet. Om te garanderen dat de lening op de juiste manier besteed wordt, wil de Leidse raad dus dat het doel van de lening in de voorwaarden wordt opgenomen." Dat gaat nu dus gebeuren.