De bouw van het combinatiegebouw De Vliet, waarin zowel een binnenzwembad als een ijshal verrijst, is vrijdagmiddag officieel begonnen. Wethouder Paul Dirkse sloeg samen met olympisch kampioen waterpolo (2008) Iefke van Belkum symbolisch de eerste paal de grond in. In de loop van 2023 moeten de eerste sporters in de nieuwe voorziening terecht kunnen.

Met de komst van deze nieuwe schaatshal en het nieuwe binnenzwembad in één gebouw, ontstaat aan De Vliet een boulevard met volop ruimte voor binnen- en buitensporten. Het buitenzwembad is afgelopen jaar gerenoveerd en wordt druk bezocht. Vanaf 2023 komen in het nieuwe gebouw meer dan tweehonderdduizend sporters uit Leiden en de wijde regio hun rondjes schaatsen en banen zwemmen.

"Leiden verdient eigentijdse sportvoorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat vele Leidenaars al in beweging zijn, dat zal met de komst van deze sportboulevard alleen maar toenemen. Of het nu gaat om de topsporters en toptalenten van ZVL 1886 en IHCL, de ongebonden zwemmer of schaatser of om de leden van de vele ijsverenigingen uit het Groene Hart, Leiden en de Bollenstreek, sportcomplex De Vliet wordt een plek voor iedereen", zei sportwethouder Dirkse bij de start van de bouw.

Voorzitter Jeroen Straathof van Shorttrack & Inline Leiden IHCL toonde zich ook verheugd: "Als schaatssport zijn we superblij met de officiële start van de nieuwe ijsbaan. Sinds begin 2017 was er onduidelijkheid voor het schaatsen in Leiden en de regio. Na ludieke acties van alle clubs en vrijwilligers en politieke onduidelijkheid kwam er in 2018 eindelijk de stip op de horizon. Mede dankzij de inzet van het gemeentebestuur en de gemeenteraad, maar zeker ook door de vrijwilligers van de Stichting Schaatshal Leiden komt die nieuwe ijsbaan er", aldus de voormalig langebaanschaatser.