De sint komt dit jaar weer met de boot naar de Beestenmarkt. Hij meert aan bij burgemeester Lenferink die hem verwelkomd maar zet dan op zijn paard snel koers richting het Garenmarktplein.

Lenferink legt aan IJsbrand Terpstra van Sleutelstad uit hoe de aankomst er dit jaar uitziet. "De vraag die centraal zal staan bij de organisatie is of het voldoende coronaproof georganiseerd kan gaan worden."

Normaal kwam de sint op de Beestenmarkt aan waar massa's mensen stonden te wachten om een glimp van de goedheilig man te ontvangen. Omdat het afschermen en controleren van mensen op de Beestenmarkt moeilijk te organiseren is wordt het feest verplaatst naar het Garenmarktplein, waar de controle op de coronatoegangsbewijzen makkelijker te organiseren is.

Ook hoort IJsbrand Terpstra de burgemeester uit over zwarte piet. De gemeenteraad heeft besloten dat zwarte piet uit het Leidse straatbeeld moet verdwijnen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, vertelt de burgemeester.

Want zwarte piet is niet verboden. Lenferink verwacht en dat de publieke opinie over zwarte piet dusdanig veranderd dat zwarte piet gaandeweg verdwijnt. Luister het volledige interview met burgemeester Lenferink over de intocht en zwarte piet hieronder af.