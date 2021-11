Een auto is rond 18.00 uur flink beschadigd geraakt toen de bestuurder de macht over het stuur verloor en hard tegen een betonnen middenafscheiding botste. De automobilist zelf bleef ongedeerd. De botsing vond plaats op de Rijnsburgerweg in Oegstgeest.

Een toevallig passerende medewerker van de ANWB schoot de politie ter plaatse te hulp met het regelen van het verkeer. Het voertuig is door een bergingsbedrijf geborgen.