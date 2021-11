Meerdere woningen aan de recent opnieuw ingerichte Langegracht in Leiden hebben zondag aan het einde van de middag last gehad van wateroverlast. Meerdere kruipruimtes liepen onder. De brandweer heeft het water zoveel mogelijk weggepompt.

De wateroverlast ontstond aan de kant van de Langegracht die onlangs helemaal opnieuw is ingericht, inclusief nieuwe riolering. De ingang van de woningen waar het om gaat ligt lager dan het straatniveau, waar ook putten zijn waarin het water weg kan lopen. Of die goed functioneren en of daar de oorzaak voor het wateroverlast gezocht moet worden, is nog niet bekend.

De gemeente is zondagavond over de wateroverlast geïnformeerd maar kon maandagochtend nog niet reageren op vragen.