Op de hoek van de Sumatrastraat en de Paramaribostraat in Leiden is gisteravond een fietser aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De automobilist sloeg af en kruiste daarbij het fietspad. waarschijnlijk zag de bestuurder de fietser door de slechte weersomstandigheden over het hoofd, waardoor de fietser werd geschept.