Het Amerikaanse farmabedrijf Bristol Myers Squibb gaat een nieuwe fabriek bouwen op het Leidse Bio Science Park. De fabriek gaat zich richten op nieuwe technologie op het gebied van kankercellen. De nieuwe productiefaciliteit zorgt naar verwachting voor minimaal vijfhonderd banen.

In de fabriek wordt gewerkt aan zogeheten CAR T-celtherapie. Dat is een immunotherapie die witte bloedcellen van een patiënt bewerkt zodat zij kankercellen herkent en aanvalt. Het is de eerste celtherapiefaciliteit in Europa. Daardoor kan de doorlooptijd korter worden en wordt kostbare tijd van patiënten bespaard.

Het Amerikaanse bedrijf verwacht dat de fabriek eind 2024 operationeel is. De eerste vacatures staan al open.