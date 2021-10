In een nieuw atelier aan de Middelstegracht werkt het kunstenaarscollectief van Stichting Roem aan een nieuw project met de naam 'Kennismakers'. In het kader van het Leiden European City of Science 2022 maakt Roem een expositie die in het teken staat van kunst en wetenschap. Daarvoor wordt samengewerkt met studenten van de universiteit.

Na een oproep van het collectief konden studenten zich aanmelden om mee te werken aan het project. Zeven makers van Roem werden gematcht aan studenten om mee samen te werken. De onderwerpen en expertises van de studenten lopen uiteen van China-studies tot psychobiologie. Door samen met de studenten te kijken naar kunst en wetenschap hopen ze op een kruisbestuiving tussen de twee vakgebieden.

De resultaten zullen 13 en 14 november te zien zijn op de Hooglandse Kerkgracht. In een grote kas worden de zeven exposities gepresenteerd aan het publiek. Dat is gratis toegankelijk. Het project wordt bekostigd door een aantal verschillende fondsen en de Universiteit Leiden. Om de laatste eindjes aan elkaar te kunnen knopen is er nog een crowdfunding gestart.