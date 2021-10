Sinds kort kunnen Leidse studenten van de universiteit en van de hogeschool leren in de stad, in plaats van in de collegebanken. Vanuit een buurtgebouw in Leiden-Noord gaan ze de wijk op verschillende manieren helpen met moeilijke maatschappelijke vraagstukken. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: de studenten doen waardevolle praktijkervaring op, en de wijk kan profiteren van hun kennis.

Het initiatief Leren met de Stad is een Leids platform voor concrete en structurele samenwerking tussen hogeschool, universiteit, gemeente en maatschappelijke organisaties. De samenwerking zou ervoor moeten gaan zorgen dat concrete problemen in de wijken opgelost worden in overleg met bewoners. "Dat kan van alles zijn", legt coördinator Mirtele Snabilie uit. "Vraagstukken rondom eenzaamheid, gezondheid, sociale kwetsbaarheid van mensen maar ook duurzaamheid. Het kunnen hele brede vraagstukken zijn."

Tweedejaars studenten sociaaljuridische dienstverlening van de Hogeschool Leiden helpen bijvoorbeeld tijdens spreekuren voor bewoners. "Dat geeft ze niet alleen de mogelijkheid om hun gespreksvaardigheden te oefenen, maar ook om mensen te helpen", zei Snabilie vanmorgen in het programma West Wordt Wakker van Radio West. "Bovendien ontdekken ze dan meteen of ze hun opleiding leuk vinden."

'Praktijk is altijd even wennen'

De studenten zijn volgens Snabilie enthousiast. "Het is natuurlijk altijd even wennen want de praktijk is weerbarstiger en anders dan je denkt of je uit boeken leert. Maar we hebben studenten gehad die na twee maanden stage zeiden dat ze helemaal veranderd waren. Ze dachten bijvoorbeeld na over kansenongelijkheid, waarmee ze in het dorp waar ze waren opgegroeid niet te maken hadden."

Ook de bewoners zijn er blij mee. "Zij hebben wat aan de studenten, maar de studenten hebben ook wat aan de bewoners. Zij hebben heel veel kennis over hoe het is om in de wijk te wonen, dat is heel erg waardevol."

Helemaal nieuw is ook dat studenten van de universiteit en de hogeschool met elkaar gaan samenwerken in het project om op die manier ook weer van elkaars benadering te leren. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle deelnemers in het initiatief van elkaar gaan leren. Op termijn is het de bedoeling dat het middelbaar beroepsonderwijs ook aanhaakt in het project.

De studenten werken vanuit Het Gebouw in Leiden-Noord, een multifunctioneel gebouw waar wijkbewoners ook makkelijk naar binnen kunnen lopen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat studenten echt achter de voordeur van wijkbewoners komen om zo problemen te signaleren.

'Studenten hebben vaak een enorme motivatie'

"Ik vind het een enorme kans voor ons om studenten kennis te laten maken met mensen in de wijk", zegt docent psychologie Nadia de Haan van de Hogeschool Leiden. "Ze leren dan hoe je met mensen in contact treedt, want dat vinden ze soms best lastig omdat ze nog zo jong zijn. Ze hebben vaak een enorme motivatie om iets te betekenen voor mensen, maar ze hebben vaak nog niet alle vaardigheden om dat uit te voeren. In een wijk zijn, zien wat daar gebeurt, daar leren ze enorm veel van."

"Je leert hier heel veel over hoe het in het echte leven gaat", zegt studente Rianca Aarts. "Je zit op de Hogeschool en dan leer je vooral theorie en dan heb je een beetje een beeld. Maar als je dan hier in de wijk komt dan blijkt dat je helemaal nog geen beeld hebt. Dan zie je pas echt hoe het hier gaat. Dan zie je pas wat je voor mensen kan betekenen."