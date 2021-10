Rijen dik stonden de mensen afgelopen zondag in de Leidse Hortus Botanicus. Allemaal voor de Amorphophallus decus-silvae, ook wel penisplant genoemd. De tuin telde meer dan 2.000 bezoekers.

“Dat is bijna tien keer zoveel als op een andere zondag”, meldt Mathilde Simons woordvoerster van de Hortus opgetogen. Het was voor de Hortus het drukste weekeinde van dit jaar.

De rij voor de penisplant liep tot aan de wintertuin. Dat is een meter of dertig, schat Simons. De stemming in de rij was goed. Er waren vrijwilligers aanwezig die de wachtenden allerlei wetenswaardigheden vertelden over de penisplant. En eenmaal aanbeland bij de penisplant konden bezoekers op trapjes de plant en de bloem goed bekijken en ruiken. Alhoewel het zondag met die geur erg meeviel. De plant was zaterdag namelijk al uitgebloeid.

De decus-silvae bloeit maar twee dagen. Aangezien de hortus geen andere decus-silvae heeft, heeft de plant zich niet via de bloei kunnen voortplanten. Het stuifmeel van de bloem is gisteren wel verzameld door de hortus-medewerkers. Dit wordt diepgevroren totdat er ergens een andere penisplant opduikt die bevrucht kan worden.

Penisplant stort in

De komende dagen gaat de plant, die nu nog overeind staat, instorten. Dan gaat de knol in winterrust. In het voorjaar loopt de penisplant dan weer uit maar dan maakt hij alleen een groot blad, geen bloem. Dat blad zorgt ervoor dat er energie opgenomen kan worden in de knol en met een jaar of zes of tien is er genoeg energie in de knol om weer eens tot bloei te komen.

Liefhebbers van deze specifieke penisplant moeten dus weer een flink aantal jaar wachten voordat de bloei weer aanschouwd kan worden. Maar mensen die wat minder kieskeurig zijn kunnen mogelijk volgend jaar alweer terecht bij de Hortus. Er zijn namelijk aanwijzingen dat volgend jaar een populairdere soort, de Amorphophallus titanum oftewel de reuzenpenisplant, gaat bloeien.

Reuzenpenisplant

Ook de bloei van de reuzenpenisplant is een spektakel maar toch ietsje minder bijzonder dan de bloei van de decus-silvae. De reuzenpenisplant is namelijk in meer botanische tuinen te vinden en komt ook in het wild op meer plekken voor.

Andere publiekstrekkers van de Leidse hortus zijn het grote Victoria waterlelie blad en, minder bekend bij het grote publiek, de Jadevine. Deze felblauwe bloem die zelden bloeit is buitengewoon indrukwekkend om te zien maar minder bekend bij het grote publiek. “Misschien omdat de naam minder indruk maakt”, denkt Simons.