Rembrandt Rowaan is de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Leiden. Hij neemt het stokje over van Gebke van Gaal die de afgelopen twee jaar de fractie aanvoerde.

Van Gaal had zich de afgelopen twee jaar tot doel gesteld om GroenLinks als fractie en coalitiepartner verder te laten groeien. "Het zit in mijn aard om dan ook te kijken wie de fractie van GroenLinks naar een volgende fase kan leiden. Zeker met de verkiezingen voor de deur en nu ikzelf ondertussen veel andere verantwoordelijkheden op mijn bord heb liggen." In het landelijk partijbestuur is zij vicevoorzitter en internationaal secretaris. Ook is Van Gaal ondernemer en heeft zitting in verschillende bestuurdersrollen. Van Gaal blijft nog wel aan als raadslid.

Van Gaal en Rowaan werkten als duo de afgelopen tijd al nauw samen. Rowaan vindt het een eer om in de voetsporen van Gebke te treden en de fractie te mogen leiden. Hij wil met de fractie de stad nog verder vergroenen en verduurzamen, de woningnood aan pakken en werken aan gelijke kansen voor iedereen.