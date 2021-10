Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis werd opgenomen, is afgelopen week flink gestegen. In Leiden ging het om vier patiënten, in de regio Hollands Midden zo’n dertig. Dat is in één week net zo veel als in de drie voorgaande weken samen.

Landelijk werden er in één week bijna zeshonderd mensen met corona opgenomen, dubbel zo veel als twee weken geleden. Zondag waren er in totaal 750 ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten, waarvan 179 op de intensive care. Die aantallen liggen al de helft hoger dan twee weken terug, maar ze gaan zeker nog verder stijgen.

De toenemende druk op de ziekenhuizen viel te verwachten, want sinds drie weken stijgt het aantal nieuwe besmettingen sterk. Ook deze week kwam er weer ruim 45 procent bij. Zondag waren er voor het eerst sinds juli meer dan zesduizend positieve tests op één dag.

Brandhaard Bodegraven

In de Leidse regio liepen de nieuwe besmettingen, na een paar weken van sterke stijging, nu iets minder snel op. Maar met in één week 229 gevallen per honderdduizend inwoners ligt de besmettingsgraad nog steeds boven het landelijke gemiddelde van 200. In Leiden is die score het hoogst (273), in Voorschoten het laagst (137). Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude zitten iets onder het landelijke gemiddelde.

De grootste brandhaard in onze GGD-regio Hollands Midden is nu Bodegraven-Reeuwijk, met een bijna drie keer zo hoge besmettingsgraad als landelijk (556). Ook in Waddinxveen (436) blijft er sprake van veel besmettingen. Beide plaatsen kennen een lage vaccinatiegraad. Maar ook enkele plaatsen met meer vaccinaties, zoals Nieuwkoop en Lisse, tellen veel besmettingen.

Uitstel van operaties



De vaccinatie zet blijkbaar wel een flinke rem op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. In oktober vorig jaar werden er, ondanks strenge beperkingen, al bijna dubbel zo veel besmettingen per dag geteld. En in de ziekenhuizen lagen al drie keer zo veel coronapatiënten.

Dit jaar liggen de cijfers dus duidelijk lager, maar de stijging zet de ziekenhuiszorg toch onder grote druk. Er is niet genoeg personeel om nog eens op te schalen voor een nieuwe coronagolf. Operaties van bijvoorbeeld hart- of kankerpatiënten die al twee keer zijn uitgesteld dreigen daardoor opnieuw vooruitgeschoven te worden.

Het zure is dat één coronapatiënt op de ic daar vaak twee tot drie weken ligt. Dat betekent uitstel van wel tien tot twintig operaties, leggen ziekenhuisbestuurders steeds uit, zoals Diederik Gommers afgelopen vrijdag bij Nieuwsuur. Zij dringen daarom toch weer aan op nieuwe maatregelen om het aantal besmettingen af te remmen.

Ongevaccineerden

Al sinds enige tijd zijn het vooral ongevaccineerden die in het ziekenhuis en op de intensive care belanden. Deze groep omvat nu 16 procent van de volwassen bevolking, maar levert 80 procent van alle patiënten. De ziekenhuizen krijgen ook wel oudere patiënten binnen met een verzwakt immuunsysteem, waar de vaccinatie niet goed aangeslagen is. Die vormen echter een minderheid.

Door de lage vaccinatiegraad in plaatsen als Staphorst en Elburg moest het nabije ziekenhuis in Zwolle twee weken terug als eerste patiënten gaan verplaatsen. Maar nu naderen meer ziekenhuizen dat stadium. Dat geldt ook in onze GGD-regio Hollands Midden.

De meeste ziekenhuisopnames in onze regio komen uit plaatsen met een harde kern van streng christelijken die zich niet laat vaccineren. Bodegraven (4), Gouda (4), Krimpenerwaard (4) en Zuidplas (3) en Katwijk (3) zijn de belangrijkste voorbeelden.

Deze week telde ook Leiden overigens vier nieuwe coronapatiënten. De GGD of RIVM geeft geen details over hun achtergrond. Wel is bekend dat de vaccinatiegraad in armere wijken in Leiden, net als in andere grotere steden, achterblijft.