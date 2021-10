Café de Uyl van Hoogland, The Bishop, Bar Lokaal en De Gaanderij bedanken de gemeente Leiden en de Hooglandse Kerk voor de samenwerking die het tijdelijke horecaplein mogelijk maakte op het plein voor de Hooglandse Kerk. Dat doen de uitbaters met een kleine videoserie die de fijne sfeer in beeld brengt en de betrokken medewerkers persoonlijk bedankt.

"Met de uitspraak 'when life gives you lemons' in het achterhoofd zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Leiden om een gewaagd initiatief van de grond te krijgen: een heus horecaplein bij de Hooglandse kerk." Vertelt een tevreden Sander Dubbeldeman van Café de Uyl van Hoogland. "Gelukkig vond de gemeente het een goed idee want het het tijdelijke horecaplein voelde als een unieke aanwinst voor de stad."

De plaatsing van de terassen op het plein bij de kerk was een uitzondering, kondigde de gemeente eerder aan. Het plein transformeerde tijdens de coronazomer in een hotspot voor Leidenaren en toeristen.

"Omdat we begrijpen hoe lastig het is geweest om dit mogelijk te maken, vinden we het belangrijk om burgemeester Lenferink en zijn collega's bij de gemeente Leiden nogmaals te bedanken", zegt Dubbeldeman. Dat doen de ondernemingen met een kleine videoserie die de komende tijd op sociale media verschijnt, waarin betrokken medewerkers van Gemeente Leiden en de Hooglandse Kerk bedankt worden.