De harde wind zorgt op diverse plekken in de regio voor problemen. Op de Oegstgeester Laan van Oud-Poelgeest waaide vanmorgen vroeg een boom op een auto en op de Bernhardkade in Leiden kwam een grote boom op een aanhanger terecht. Later op de ochtend kwam de Leidse brandweer ook nog op de Ter Haarkade in actie voor een omgewaaide boom.

Het KNMI waarschuwt de hele dag nog voor harde wind. De afgegeven code geel in de provincie geldt tot 17.00 uur, er komen zware windstoten voor van 75 kilometer per uur, vooral tijdens zware buien.

In de kustgebieden worden windstoten verwacht van 80 tot 90 kilometer per uur. Begin van de avond neemt de wind naar verwachting af.