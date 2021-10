Brandweer, politie, ambulance en andere hulpverleners kunnen zich vanaf deze maand virtueel voorbereiden op hulpverlening bij mogelijke incidenten in de Corbulotunnel van de RijnlandRoute.

Alle hulpverleners moeten goed getraind zijn in de hulpverlening bij verschillende soorten incidenten in de tunnel. Het oefenen is noodzakelijk en een belangrijke voorwaarde waaronder de tunnel in 2023 in gebruik genomen kan worden.

De virtuele oefenomgeving voor de RijnlandRoute is ontwikkeld in opdracht van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de provincie Zuid-Holland. Hulpdiensten kunnen in de virtuele omgeving zelf verschillende scenario’s in het systeem bouwen en oefenen.

Ook als de tunnel straks in gebruik is, heeft deze manier van oefenen grote voordelen omdat er geoefend kan worden zonder dat de tunnelbuizen afgesloten hoeven te worden voor het verkeer.