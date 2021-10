Leidse raadsleden willen weten of de gemeente een bedrijf opdracht heeft gegeven om in de Leidse moskeeën te infiltreren. Uit een artikel in NRC blijkt dat zeker tien gemeenten undercover onderzoek hebben laten uitvoeren naar radicalisering in moskeeën.

Onder andere de gemeente Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Delft hebben een particulier bedrijf, NTA, hiertoe opdracht gegeven. De moskeeën verenigd in het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) heeft hierop geschokt gereageerd. "Het rechtsstatelijk gevoel van moslims in Nederland is ernstig aangetast", meldt het SIORH op hun website.

GroenLinks, PvdA en D66 willen van het stadsbestuur weten of Leiden ook in het geheim onderzoekers van dit particuliere bureau naar islamitische organisaties heeft gestuurd zonder dat zij zich daar kenbaar hebben gemaakt als onderzoeker en zonder dat er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Daar is, stellen de raadsleden, geen opdracht voor gegeven vanuit de gemeenteraad of een andere democratisch gelegitimeerde orgaan.

Het vertrouwen in de overheid en het recht onder sommige bevolkingsgroepen neemt af, stellen de raadsleden Emma van Bree (GL), Abdelhay Jermoumi (PvdA) en Antje Jordan (D66). "Een overheid die zonder duidelijke aanleiding door, soms illegale, infiltratie van gebedshuizen informatie inwint, schaadt daarmee het vertrouwen van inwoners. In Leiden is tot nu toe altijd sprake geweest van respectvolle samenwerking met de moskeeën en islamitische vertegenwoordigers."

De drie vinden de in NRC beschreven werkwijze onacceptabel en willen weten of Leiden zich hiermee ingelaten heeft. Ook vragen ze zich af hoe het stadsbestuur borgt dat de opdrachten die namens de gemeente worden uitgevoerd, zich verhouden tot de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit en/of onderzoeksethiek. En willen ze weten waar het anti-radicaliseringsbudget de laatste jaren aan is uitgegeven.