Een sponsordiner in de Tuinzaal van Grand Café de Burcht met loterij en veiling, afgewisseld met optredens van Barry Badpak, zangeres Roselle, Monique en Edwin, Sandy en Arnaud, dj Paul Louwers en de toiletjuffrouw-act van Carry en Toos. Dat waren de ingrediënten van de benefietavond die zondag werd gehouden om de drijvende ijsbaan die van begin december tot begin januari weer op het water van de Nieuwe Rijn ligt, aan wat extra financiële ruimte te helpen. En dat lukte. Aan het einde van de avond kon een opbrengst van maar liefst 12.360 euro bekendgemaakt worden.

De organisatie van de ijsbaan is dit jaar voor het eerst in handen van de stichting Sport in Beeld van Jeroen Weijermars. Die overdracht was eigenlijk vorig jaar gepland, maar toen kon de ijsbaan vanwege de geldende coronamaatregelen geen doorgang vinden. Centrummanagement Leiden dat de ijsbaan tot nu toe organiseerde, blijft op de achtergrond wel betrokken en biedt waar nodig ondersteuning.

Dankzij de extra inkomsten van de benefietavond blijft het tarief van de entreekaartjes op het niveau van 2019. Wie geen schaatsen heeft kan ze voor twee euro huren bij de ijsbaan. De ijsbaan gaat dit jaar open op vrijdag 10 december om 17.00 uur en is daarna elke dag open van 10.00 uur tot 21.00 uur. De ijsbaan blijft in het centrum van Leiden liggen tot en met zondag 9 januari 2022.