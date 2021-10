Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep een gevangenisstraf van 40 maanden geëist tegen een 44-jarige man uit Leiden. De man wordt verdacht van een waslijst aan feiten: bankieren zonder vergunning, witwassen, terrorismefinanciering, mensensmokkel, mishandeling, een poging tot beïnvloeding van een getuige en belediging.

De in Syrië geboren man en die sinds 2013 in Nederland woont, werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De verdachte is hier tegen in beroep gegaan. De meeste misdrijven kwamen aan het licht toen zijn ex-vrouw aangifte deed van bedreiging en mishandeling.

Op haar aanwijzingen vond de politie twee telefoons. Eén daarvan stond vol met berichten over het illegale, zogenaamde hawala-bankieren, een manier om geld vanuit Nederland in Syrië, Turkije of andere landen terecht te laten komen, zonder daarvoor een echte bank te gebruiken.

De verdachte maakte onderdeel uit van een internationaal opererend netwerk, dat regelmatig op verzoek van personen in Nederland via hawala-bankiers in Turkije en Syrië geld naar Syrië verstuurde. Hij ontving voor het verrichten van deze illegale, strafbare transacties, provisie. Deze inkomsten heeft hij witgewassen.

Daarnaast heeft de verdachte gedurende een periode van 2,5 jaar geldbedragen verzonden naar zijn broer in Syrië, terwijl hij wist dat die broer strijder was van de gewapende Jihadstrijd en zich had aangesloten bij de terroristische organisatie IS en/of Jabhat al-Nusra. "Hiermee heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de gewapende Jihadstrijd in Syrië", aldus het OM.

Ook hielp de man verschillende familieleden en bekenden vanuit Syrië, via Turkije en Griekenland en naar Nederland te komen. De verdachte organiseerde de reizen en gaf onderweg instructies. De advocaat-generaal zegt hierover: "Mensensmokkel is een ernstig feit. Door het plegen hiervan wordt een ernstige inbreuk gemaakt op de internationale rechtsorde. Daarnaast wordt ook het illegale en criminele circuit dat samenhangt met mensensmokkel in stand gehouden."

Tot slot is de man ten laste gelegd dat hij zijn ex-vrouw dwong om een pot Syrische sambal leeg te eten. Toen zij dit weigerde, werd ze door hem mishandeld in het bijzijn van zijn minderjarige kinderen en nichtje. De vrouw stapte naar de politie en deed aangifte. Vanwege de mishandeling, belediging en dwang gericht op zijn ex-vrouw vordert het OM ook een contactverbod met haar.

Het hof in Den Haag doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.