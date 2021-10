ASR Dutch Prime Retail Fund heeft het voormalige warenhuispand aan de Aalmarkt verkocht. Dat bevestigt een woordvoerder van a.s.r. desgevraagd aan Sleutelstad. Koper is Leidenaar Alexander van Nimwegen die daarbij samen optrekt met een of meer eigenaren van visbedrijf Parlevliet & Van der Plas uit Katwijk.

Volgens meerdere bronnen in de Leidse vastgoedwereld wisselt het pand voor ruim 30 miljoen euro van eigenaar. Van Nimwegen wil niet reageren.

Voor het kolossale pand tussen de Aalmarkt en de Breestraat zijn de afgelopen periode verschillende scenario's opgesteld. Winkels op de begane grond met daarboven kantoren en appartementen bijvoorbeeld.

Maar ook Stadslab Leiden maakte een opvallend plan na enkele brainstormsessies met de stad. In dat plan zouden onder meer de Universiteit Leiden en BplusC een etage vullen. Op de begane grond zou dan een soort markthal kunnen komen. Ook met de nieuwe eigenaar is Stadslab in gesprek over de uitvoerbaarheid van dat plan.