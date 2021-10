Bij het bedrijf Hall Allergy op het Leiden Bio Science Park zijn gevaarlijke stoffen door een fout bij elkaar gekomen.

Daardoor is een gevaarlijk mengsel ontstaan dat een flinke reactie heeft veroorzaakt. De brandweer is met groot materieel aanwezig en heeft het hele pand ontruimd. Er is niemand gewond geraakt.

De brandweer neemt geen risico en stuurt manschappen gehuld in oranje afgesloten pakken naar binnen. Die moeten het pand bovendien via een inmiddels geïnstalleerde ontsmettingsstraat betreden.