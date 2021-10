De herinrichting van de noordzijde van de Leidse Langegracht is onlangs afgerond. Vandaag is aannemer KWS begonnen met de werkzaamheden aan de kant van het politiebureau.

Er worden afzettingen en omleidingsborden geplaatst. Morgen gaat echt de schop de grond in en worden het straatwerk en het asfalt opgebroken. Aansluitend wordt het riool vervangen, de nieuwe bestrating aangebracht en afsluitend wordt de Langegracht opnieuw geasfalteerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor deze fase medio april 2022 klaar.

Het autoverkeer rijdt net als tijdens de eerdere werkzaamheden vanuit de Lammermarkt richting de Oude Herengracht. Alleen nu over de nieuwe rijbaan. Autoverkeer vanaf de Maresingel richting de Hooigracht moet omrijden via de Herensingel, de Zijlsingel en de Ir. Driessenstraat. De Verversbrug wordt namelijk in één rijrichting afgesloten.

Het fietspad aan de kant van het politiebureau is ook onderdeel van de werkzaamheden. Fietsers kunnen aan de kant van het Stadsbouwhuis langs de werkzaamheden. Dit nieuwe fietspad is tijdelijk ingericht voor tweerichtingsverkeer. Fietsers richting het centrum kunnen ter hoogte van de Nieuwe Mare en de Koolstraat de Langegracht oversteken.