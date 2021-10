De GGD-prikbus staat nog tot eind oktober elke vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur op het Kooiplein in Leiden-Noord. Vanwege het slechter wordende weer stopt de GGD vanaf 1 november met de inzet van de prikbussen in de regio. Vanaf dat moment gaat de GGD verder met kleinschalige vaccinatie-acties met mobiele prikteams.

Iedereen van twaalf jaar of ouder kan nog op 15, 22 en 29 oktober zonder afspraak een prik met het Pfizer-vaccin halen bij de prikbus. Daar is ook altijd een corona-arts aanwezig die vragen kan beantwoorden over corona en de vaccinaties.