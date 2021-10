De trajectcontrole op de N11, die sinds november 2020 de vaste flitspalen heeft vervangen, betrapte in de maanden mei tot en met augustus bijna 20.000 bestuurders op een snelheidsovertreding. Dit zijn er bijna een kwart meer dan de eerste vier maanden van dit jaar. In totaal zijn er dit jaar al ongeveer 36.000 overtredingen geconstateerd, ruim 4.000 meer dan in heel 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Al direct na de start van de trajectcontrole werden er meer overtredingen geregistreerd dan daarvoor met flitspalen. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid wijdde het hoger aantal overtredingen eerder aan de nieuwe methode van controleren. Automobilisten zouden nog moeten nog wennen aan de nieuwe situatie waarbij de snelheid niet meer op een vaste plek door een flitspaal wordt gecontroleerd, maar over een langer traject, was de verklaring in februari.

In de meetperiode van vier maanden is de drukte op de N11 weer toegenomen vanwege het afschalen van coronamaatregel. In 2019 reden er gemiddeld 43.000 voertuigen per dag over de N11. Tijdens het coronajaar lag de verkeersintensiteit een kwart lager. Volgens Arnoud Broekhuizen van de ANWB was de verkeersintensiteit in de laatste meetperiode nog altijd zeker 10 procent lager dan in 2019. Omdat er geen nader onderzoek is gedaan naar de toename van het aantal overtredingen blijft een verklaring uit. Wel zegt Broekhuizen dat het aannemelijk is dat er harder wordt gereden als het rustig is op de weg.

De toename van verkeersovertredingen op de N11 staat niet op zichzelf. Uit cijfers van het CJIB blijkt dat op alle N-wegen met trajectcontrole het aantal overtredingen met gemiddeld 50 procent is toegenomen. Dat is flink meer dan de toename op de N11. Het Openbaar Ministerie zegt ook geen eenduidige verklaring te hebben over de toename van het aantal overtredingen bij trajectcontroles.