De kerstmarkt op de Nieuwe Rijn gaat ook dit jaar niet door. Het Haagse organisatiebureau Kreativ Events durft het financiële risico niet te nemen. Met name omdat het erg kort dag is om de kerstmarkt nog te organiseren.

Pas eind september werd duidelijk dat deze wel plaats zou kunnen vinden, omdat de coronamaatregelen toen werden versoepeld. Organisator Anthony Renaud vindt de situatie met corona nog te onzeker. "Ook het scannen van QR-codes gaat teveel geld kosten voor het aantal bezoekers dat op het evenement verwacht wordt."

De kerstmarkt is onderdeel van de Winter Wonderweken die jaarlijks door het Centrummanagement Leiden worden georganiseerd. Van andere onderdelen, zoals het Huis van Sinterklaas en de drijvende Schaatsbaan is wel al zeker dat ze doorgaan.

Alternatieven

Siebe Winnubst van Centrummanagement Leiden laat weten dat er hard gewerkt wordt aan alternatieven voor de kerstmarkt. "Want we willen natuurlijk wel wat reuring in de binnenstad. Zo keert de sleutellantaarn die vorig jaar in het water bij de Nieuwe Rijn stond deze winter terug." De rest van het programma hoopt het centrummanagement in de loop van volgende week bekend te maken.