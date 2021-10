Heb je een tijdelijke woning? Is je huur te hoog? Of leef je in grote onzekerheid over het dak boven je hoofd? Dan is er vanaf nu de Bond Precaire Woonvormen, die onder meer in Leiden strijdt voor betrouwbare en betaalbare woningen. Atlas Aletta en Bo Salomon hielden onlangs hun eerste spreekuur in de stad.

"We zijn een solidariteitsnetwerk", vertelt Aletta, die zelf op dit moment wel een vaste woning heeft. "Maar ik heb ervaren hoe het is als je basisveiligheid constant onder druk staat en er zijn nog zat mensen voor wie nog wel gevochten moet worden. Ik heb de strijdbijl er dus niet bij neergegooid."

"Je ziet een nieuwe groep huurders, wij noemen ze de huurnomaden, die van sloopbouw naar sloopbouw verhuizen", aldus Salomon. Hij wijdt dat aan de liberalisatie van de woningmarkt in 2015, die ervoor heeft gezorgd dat huurprijzen snel zijn gestegen. De Bond Precaire Woonvormen komt op voor de huurrechten van mensen die daar de dupe van worden of om die reden bijvoorbeeld hebben gekozen voor anti-kraak.

De Bond Precaire Woonvormen is een landelijke organisatie, maar in grote steden zijn er ook lokale afdelingen. "Zo kunnen de lokale groepen problemen in hun stad beter en effectiever aanpakken, en ook op lokaal niveau woonzekerheid opeisen!", schrijft de organisatie op haar website. De afdeling in Leiden heeft afgelopen maand haar eerste inloopspreekuur gehad.

Het Leidse woonspreekuur van het solidariteitsnetwerk vindt elke tweede zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur plaats in het kantoor van Doorbraak op de Middelstegracht 36a in Leiden.