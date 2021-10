Een automobilist die zaterdagmiddag over de Hoge Rijndijk in Leiden reed, heeft enkele auto's beschadigd nadat hij de macht over het stuur verloor.

Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur op de Hoge Rijndijk in Leiden. De brandweer werd ingeschakeld om het weglekken van een vloeistof uit een van de voertuigen te stoppen en op te ruimen.

Door het ongeval raakte zeker één auto zo erg beschadigd dat deze moest worden weggesleept. Voor zover bekend raakte niemand gewond.