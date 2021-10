Autoverkeer op de Heren- en Zijlsingel in Leiden moet de komende dagen rekening houden met omleidingen. De toplaag van het asfalt wordt vervangen en de fietsstroken worden breder. Tijdens die werkzaamheden kan autoverkeer twee dagen lang geen gebruikmaken van de weg.

Door het intensieve gebruik van de weg is het asfalt aan vervanging toe, laat de gemeente aan omwonenden weten. De werkzaamheden aan de Herensingel beginnen morgenochtend om 6.00 uur en duren tot zaterdagavond. Vanaf maandagochtend wordt het asfalt op de Zijlsingel vervangen. Die werkzaamheden duren tot woensdagochtend 13 oktober 6.00 uur.

Tegelijkertijd met het onderhoud aan de Herensingel worden de rode fietsstroken op plaatsen waar daar ruimte voor is, verbreed. Ook worden er detectielussen in de weg aangelegd en brengt de gemeente nieuwe belijning aan. Bewoners is gevraagd om bosschage langs de weg voorafgaand aan de werkzaamheden te snoeien.