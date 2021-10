De gemeente Rotterdam trekt zich terug uit het project om de Leidse regio van restwarmte uit de Rotterdamse haven te voorzien. Volgens het stadsbestuur van Rotterdam kleven daaraan te veel risico's, meldt Omroep West. De provincie Zuid-Holland was juist van plan was om binnenkort te beginnen met het uitwerken van de definitieve plannen voor het project.

Het Warmtebedrijf Rotterdam staat er bovendien zeer slecht voor, maakte de gemeente Rotterdam woensdag bekend. De bedoeling van het project, dat inmiddels WarmtelinQ heet, is om de restwarmte van de industrie rond de havens van Rotterdam beter te gaan gebruiken. Die wordt nu nog 'geloosd' en verdwijnt dus in de lucht of het water.

Straks zou met die warmte water tot rond de 120 graden worden opgewarmd. Dat water zou vervolgens via de enorme leidingen via Delft en Rijswijk naar distributienetten in Den Haag en naar de Westlandse kassen worden getransporteerd. De volgende stap was om de leidingen vanuit Rijswijk door te trekken naar de regio Leiden.

Over het aanleggen van de leidingen van Rotterdam naar de wijde omgeving wordt al jaren gesproken. Het verdeelt de politiek en maatschappelijke organisaties. Voorstanders zien het als belangrijke bijdrage aan de verduurzaming. Tegenstanders van het project zeggen dat dit in theorie ideaal lijkt, maar het in de praktijk niet is omdat het om restwarmte van vuile industrie gaat.

Aan het project werkt een groot aantal partijen mee: de provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten, Eneco en de Gasunie. Maar Rotterdam trekt zich nu in ieder geval terug uit WarmtelinQ+; de warmtepijplijn tussen Den Haag en Leiden. Dat staat in een brief van wethouder Arjan van Gils aan de gemeenteraad. Reden: het project leidt tot 'onverantwoorde financiële en juridische gevolgen en risico's' voor de gemeente.

De provincie Zuid-Holland, die de regie over het project heeft, noemt de beslissing van Rotterdam jammer. "Maar we hebben er ook begrip voor", aldus de woordvoerder van gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD). Volgens hem gaat de provincie zich nu 'herbezinnen' op het project. "Onze inzet is dat de warmtelevering alsnog tot stand komt. Maar de vraag is hoe en of dat lukt."

Er wordt nog wel onderzocht of er mogelijkheden Daardoor is het ook onzeker of het eerste deel van het project dat Delft, Westland en Den Haag van warmte moet gaan voorzien nog wel doorgaat.