Leidens Ontzet is over het algemeen druk, maar gezellig en beheersbaar verlopen. Dat laat de politie weten. De politie en handhaving hebben nauw samengewerkt om toe te zien op de naleving van de coronaregels. Dat is gelukt. "De horeca zelf heeft ook zeker een bijdrage gehad in het goede verloop", zegt een woordvoerder van de politie.

Wel vond er op de kermis een kleine vechtpartij plaats waarbij een van de betrokkenen is bedreigd met een vuurwapen. Over en weer vielen raken klappen, onder andere met een paraplu. Er hebben zich verder geen grootschalige incidenten voorgedaan tijdens de festiviteiten.

"Er zijn op alle avonden wel enkele mensen aangehouden voor vergrijpen als eenvoudige mishandeling en openbare dronkenschap, maar dat wijkt niet sterk af van een gemiddelde stapavond als je het afzet tegen de grote hoeveelheid mensen in de stad."

Volgens de politie zijn er her en der wat kleine opstootjes geweest en op maandagavond is na afloop van de kermis de Steenstraat 'schoongeveegd' nadat er glaswerk naar agenten was gegooid. "In vergelijking met voorgaande jaren is ons beeld dat het qua incidenten beduidend rustiger is geweest."

Het feest met zo'n 7.500 jongeren in Park Matilo wordt nog geëvalueerd door de gemeente en de politie. Wel deelde de politie daar enkele boetes uit aan jongeren die overlast veroorzaakten.