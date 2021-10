De Hogeschool Leiden is volgend jaar tijdens Leidens Ontzet gewoon dicht. Dat laat een woordvoerder van de Hogeschool weten. Afgelopen maandag werd in Leiden de bevrijding van de Spanjaarden gevierd en dan zijn alle instellingen in de stad altijd dicht. Maar de Hogeschool Leiden bleef gewoon open en dat leverde veel kritische reacties op.

De Hogeschool kwam maandagmiddag al terug op het besluit zegt voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereeniging. "Het was een foutje zei de voorzitter van het College van Bestuur. Volgend jaar zijn ze gewoon dicht tijdens de viering van Leidens Ontzet."

Vorige week werd bekend dat Hogeschool Leiden na een peiling onder de personeelsleden heeft besloten op 3 oktober geen vrije dag meer te geven. Een nipte meerderheid vond dat namelijk niet meer nodig. Tijdens de feestelijkheden in de stad ontbraken de studenten daarom, omdat zij zich 'gewoon' op school moesten melden. Het is weliswaar 4 oktober, maar omdat 3 oktober dit jaar op zondag valt zijn veel dingen die bij de viering horen een dag verplaatst.

"Het is raar, maar we kunnen er niks aan doen", zei één van de studenten maandagochtend bij mediapartner Omroep West. "Met een paar klasgenoten hebben we het nog een beetje gevierd, omdat we een half uur later college hadden. Maar het is wel raar."

'Voortaan weer lekker meedoen'

Tijdens de koraalzang in het Van der Werfpark werd maandagochtend duidelijk dat ook de Leidse burgemeester Henri Lenferink niet achter het besluit van de hogeschool staat. Hij zei tijdens zijn voordracht - die zin voor zin werd herhaald door de koraalzangers - dat hij hoopt dat de studenten "voortaan weer lekker meedoen".

Lenferink vestigt zijn hoop daarbij op het college van bestuur. "De Hogeschool Leiden heeft met Angelien Sanderman net een nieuwe voorzitter van het college van bestuur, die kan je dat niet direct kwalijk nemen", zei hij. "Ik denk dat we het de hogeschool gewoon heel lief moeten vragen."

Volgens een woordvoerder heeft de ondernemingsraad van de Hogeschool Leiden een enquête gehouden onder het personeel. De uitkomst daarvan was dat een kleine meerderheid wilde doorwerken. Daarom heeft de instelling daarvoor gekozen. Voor 3 oktober 2022 is dus besloten het weer te doen als altijd: er zijn geen colleges en het personeel kan een vrije dag nemen.