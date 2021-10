Het gebruik van de coronapolsbandjes in Leiden tijdens Leidens Ontzet is goed verlopen, volgens de gemeente. "Over het algemeen was het publiek enthousiast", zegt een woordvoerder . Ongeveer 40 procent van de horecabezoekers droeg een polsbandje.

De gemeente heeft de horeca gevraagd hoe het daar verliep. De polsbandjes hebben bijgedragen aan een goede doorstroom afgelopen dagen. Of het middel vaker gebruikt gaat worden, is nog niet bekend. "Het is belangrijk om dat te evalueren met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leiden", zei de woordvoerder tegen Omroep West.

In Leiden zijn zaterdag 9750, zondag 5115 en maandag tot 16.00 uur 3634 bandjes uitgegeven. Mensen konden de bandjes op vier plekken in de stad ophalen. Vooral op het Stationsplein werden veel bandjes uitgedeeld.

De 3 October Vereeniging Leiden, die jaarlijks meerdere evenementen rond het Leidens Ontzet organiseert, zegt dat zij weinig bandjes heeft gezien. De evenementen die waren georganiseerd waren niet grootschalig, waardoor er niet altijd een QR-code nodig was.