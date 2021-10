De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere aanhoudingen verricht in een bedrijfspand aan de Flevoweg in Leiden. Er vond daar een schietincident plaats waarbij één persoon ernstig gewond is geraakt. Het bedrijfspand is door burgemeester Lenferink voor minstens twee weken gesloten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam er rond middernacht een melding binnen bij de politie dat er schoten waren gehoord op een industrieterrein. Agenten die ter plaatse kwamen troffen een ernstig gewond persoon aan. Dat zou het gevolg zijn van een ruzie bij een bedrijfspand. De politie heeft op de locatie van de melding meerdere aanhoudingen verricht.

Op last van burgemeester Lenferink is het bedrijfspand aan de Flevoweg met spoed voor twee weken gesloten. Eventuele exploitatie van bedrijven in het pand zal in deze periode moeten worden gestaakt. De burgemeester heeft hiertoe besloten, omdat dit schietincident een acute ernstige verstoring en bedreiging is van de openbare orde en veiligheid.

Volgens de politie leidde het incident bovendien tot grote onrust, angst en onveiligheidsgevoelens in de omgeving. Daarnaast is de kans op herhaling reden geweest om direct in te grijpen en het pand tijdelijk te sluiten.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog, de verdachten worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.