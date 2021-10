Rijkswaterstaat werkt vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot en met maandag05.00 uur in beide richtingen aan de N11 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Alphen aan den Rijn (N207). De afsluiting is noodzakelijk omdat Rijkswaterstaat dit weekeinde de oude openbare verlichting vervangt voor energiezuinige en onderhoudsarme LED verlichting. Weggebruikers worden geïnformeerd via bebording en routepanelen.

Ook werkt Rijkswaterstaat dit weekend aan de A12. Daar vervangt Rijkswaterstaat het asfalt tussen Woerden en Nieuwerbrug. De omleidingen zijn hierop afgestemd. Het verkeer op de omleidingsroutes van de N11 ‘kruisen’ de omleidingsroutes die voor de A12 gelden niet.

Tijdens het werk kunnen de hulpdiensten in noodsituaties met aangepaste snelheid het werkvak passeren.