Op de omstreden fietsrotonde bij de Herenstraat en Koninginnelaan is vanochtend wederom een fietser aangereden. Een fietsende oudere vrouw is door een busje geschept en viel daarbij hard onderuit.

De vrouw fietste vanuit de richting van het spoor en stak de Koninginnelaan over. In de bocht is een fietsrotonde gemaakt waarop fietsers voorrang hebben. Daarbij is zij over het hoofd gezien door de bestuurder van het busje. De vrouw is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De fietsrotonde is omstreden omdat die voor fietsers erg gevaarlijk is. Automobilisten hebben slecht zicht op de fietsers. Direct na de aanleg hadden er in korte tijd een aantal (bijna-)ongelukken plaatshadden. De gemeente heeft toen extra maatregelen genomen, maar volgens omwonenden gaat het met veiligheid nog altijd niet goed want de ongevallen en bijna ongevallen hielden aan.

Volgens het wijkcomité klopt de inrichting van het kruispunt niet. Vanaf de Herenstraat naar de nieuwe fietsrotonde is het een winkelstraat met klinkers, na het kruispunt met de Koninginnelaan loopt de straat door als asfaltweg en doorgangsroute naar de Vrijheidslaan. Automobilisten mogen daar 50 kilometer per uur rijden en fietser hebben voorrang op de fietsrotonde die voor automobilisten weer niet als rotonde is ingericht maar als doorgaande route met zijstraten.

De inrichting van de rotonde zou veiligheid aan fietsers moeten bieden. Die beloofde veiligheid wordt volgens het wijkcomité niet waargemaakt.