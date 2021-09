Een transporthelikopter van het Nederlandse leger heeft vanmiddag voor de nodige onrust gezorgd in de stad. Meerdere mensen vroegen zich rond 14.30 uur af wat de Chinook-helikopter boven Leiden deed. "Het lijkt wel alsof hij probeerde te landen in het Jacques Urlusplantsoen", zegt een Leidenaar tegen Sleutelstad.

Die constatering klopte bijna, blijkt als duidelijk wordt waarom de helikopter zo laag boven Leiden vloog. "We oefenen deze dagen met het landen op niet standaard landingslocaties", laat de Luchtmacht weten. Tijdens dit oefenrondje landde de helikopter op het voetbalveld van FC Boshuizen aan de Boshuizerkade.

De helikopter kwam vlak daarvoor over Leiderdorp en Zoeterwoude naar Leiden en is na aan aantal oefenrondjes weer weggevlogen richting Wassenaar. De trainingen vinden ook de komende dagen nog plaats en zijn naast Leiden ook in Alphen aan den Rijn en Breda.