Treinreizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen vanaf december gebruikmaken van extra treinen in de spits. Tussen 6.00 en 10.00 uur en 15.00 en 20.00 uur gaan er vier treinen per uur rijden, in plaats van de huidige twee. Om dat mogelijk te maken gaat het traject de komende maanden nog wel een keer flink op de schop.

Bij Bodegraven worden verschillende spoorwegovergangen aangepast, meldt de provincie Zuid-Holland bij de ondertekening van de overeenkomst om dit mogelijk te maken. Het gaat hierbij vooral om het veiliger maken van de spoorwegovergangen en het opheffen van onbewaakte overwegen. In Alphen aan den Rijn vervangt ProRail een wissel, zodat treinen sneller het station kunnen in- en uitrijden.

De meeste werkzaamheden vinden plaats in de herfstvakantie, van 16 tot 24 oktober. Van 22 tot 24 oktober rijden er daarom helemaal geen treinen op het traject en worden er bussen ingezet. Op 13 december gaat de nieuwe dienstregeling in en gaan de extra treinen in de spits rijden.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen noemt de verhoging van de frequentie, waar al jaren over wordt gesproken, logisch. "We praten over het zesde en eerste station van Nederland. Bovendien verbinden we twee universiteitssteden. Er gaat een langgekoesterde wens in vervulling."

Er wordt nog onderzocht of er een nieuw station bij Hazerswoude-Rijndijk kan komen en of er ook buiten de spits meer treinen kunnen rijden op het traject. De provincie doet dat onderzoek samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Regio Holland Rijnland, NS, ProRail en alle gemeenten langs het traject Leiden-Utrecht.