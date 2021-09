Zorg en Zekerheid Leiden is in de wedstrijd tegen Yoast United door de grens van 100 punten heen geschoten en heeft daarmee de nederlaag in Den Bosch goed verwerkt. Na een ruststand van 49-35 ging Zorg en Zekerheid Leiden door de grens van 100 punten heen: 104-82.

In de eigen Vijf Meihal ging de Leidse ploeg als een razende van start. Na het eerste kwart gaf het scorebord 28-10 aan en was duidelijk dat Yoast United, gecoacht door Paul Vervaeck, een moeilijke middag tegemoet ging.

Na twee minuten was er nog weinig licht tussen Zorg en Zekerheid Leiden en het Yoast United van Paul Vervaeck, die bij de voorstelling behoorlijk toegejuicht werd. Het scorebord gaf op dat moment 4-4 aan. Daarna zette de Leidse ploeg aan voor een fikse 17-0 run: 21-4. Met een driepunter bepaalde Maarten Bouwknecht de stand na 10 minuten spelen op 28-10.

Yoast United begon het tweede kwart met een 7-0 run, mede door een dunk van de lange Lucas N’Guessan. Een steal van Einaras Tubutis werd gevolgd door een dunk van Arunas Mikalauskas, waardoor Zorg en Zekerheid Leiden tot scoren kwam en de marge van elf weer opvoerde naar 16 punten verschil. Halverwege het kwart was Yoast United echter weer teruggekomen tot 9 punten. Een rake driepunter van Jhonathan Dunn werd dan ook blij verwelkomd door de Leidse spelers en fans. Yoast United bleef echter steeds weer aanklampen. Driepunters van Tubutis en dunks van Asbjørn Midtgaard en Dunn zorgden echter voor een voorsprong van Zorg en Zekerheid Leiden: 49-35.

In de eerste minuten van het derde kwart bleef deze marge nog enige tijd gehandhaafd. Na een nieuwe dunk van Midtgaard liep Yoast United in korte tijd tegen twee onsportieve fouten aan. Zowel Mikalauskas als Dunn faalde niet vanaf de lijn. Vijf punten op rij van topscorer Mikalauskas (23 punten) gaven Zorg en Zekerheid Leiden een ruimere voorsprong: 65-43. Midtgaard had een runnetje van 7 punten op rij, Luuk van Bree en Worthy de Jong lieten hun eerste punten noteren, waardoor het na drie kwarten 79-55 was.

In het vierde kwart pakte Bouwknecht uit met vier driepunters, liet De Jong een staaltje ballhandling zien en plaatste Mikalauskas na een steal een lekker dunkje. Quincy Tjon Affo verzorgde zijn eerste Leidse score in competitieverband. Met een drietje schoot Bouwknecht zijn ploeg door de grens van de 100 punten heen: 101-72 en dat was meteen de grootste voorsprong. Jamayro de Windt tekende met een rake vrij worp voor de laatste Leidse score. Met 104-82 werd uiteindelijk de eerste winstpartij van de competitie in de wacht gesleept.

Naast Mikalauskas zaten nog vier andere spelers in de dubbele cijfers: Midtgaard (19 en 9 rebounds), Bouwknecht (17), Dunn (17) en Tubutis (10).