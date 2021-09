Ambassadeur Kirsten Zitman voelde de energie stromen vandaag in het Singelpark. Daar kwam een deel van de vrouwen van de TOP50 Vrouwen die het verschil maken in Leiden bijeen om te ontmoeten, kennis te maken en plannen te meden voor een nieuwe lijst.

"Op onze website kun je met ingang van vandaag vrouwen nomineren", zegt Zitman. Presentatie van de lijst is 8 maart 2022. "Save the date."

Volgend jaar komt er dus weer een nieuwe TOP50 met Leidse vrouwen die het verschil maken in Leiden. Nomineren van vrouwen kan via de website LeidseTop50.nl.

In de jury die uit alle inzendingen een nieuwe lijst van vijftig topvrouwen gaat samenstellen zitten naast Kirsten Zitman nog een aantal vrouwen uit de de huidige lijst. De jury roept iedereen op een vrouw uit zijn of haar omgeving voor te dragen.

Anderhalf jaar geleden werd Zitman in het Leids Volkshuis op Internationale Vrouwendag op het schild gehesen als aanvoerder en ambassadeur van een lijst van vijftig vrouwen, verdeeld over tien categorieën die er in Leiden toe doen. Anderen ondersteunen en vooruit duwen, nieuwe paden banen en podia beklimmen. Geen rangschikking, maar vijftig vrouwen die in de schijnwerpers werden gezet.

Het was toen op 8 maart 2020 een feestelijke dag met veel mensen bij elkaar, wat daarna lang niet of nauwelijks mogelijk was. Er kwam wel een website, LeidseTOP50.nl, waarop de vijftig vrouwen terug zijn te vinden met naam, contactgegevens, een foto en hun verhaal.