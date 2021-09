Dirigent Wim de Ru leidt al ruim 25 jaar de Koraalzang tijdens Leidens Ontzet, maar dit jaar is hij de grote afwezige. Dat heeft alles te maken met de coronaregels die deze viering van kracht zijn. Hij wil zijn afwegingen graag uitleggen. "Ik doe dit al zo lang, het is onzin om nu te zwijgen. Het publiek heeft recht op uitleg."

"Om te beginnen wil ik zeggen dat ik de 3 October Vereeniging en de gemeente absoluut niets verwijt", vertelt De Ru in gesprek met Sleutelstad. "Het is allemaal in goed overleg gegaan." Waar De Ru wel een probleem mee heeft, zijn de landelijke coronamaatregelen. Het gaat hem daarbij om de combinatie van het coronatoegangsbewijs én het beperkt toelaten van mensen in het park tijdens de viering.

Bij de Koraalzang in de ochtend van 4 oktober in het Van der Werfpark geldt dit jaar een maximaal aantal aanwezigen, met QR-code. "Dat moet niet kunnen, vind ik. Dit is een volksfeest en iedereen moet daarbij kunnen zijn. Het gaat volledig tegen mijn gevoel en mijn persoonlijkheid in. Ik kan me hier gewoon niet mee verenigen, hoe erg ik het ook vind."

'Niet vol'

Tijdens het oefenen van de Koraalzang in de Hooglandse Kerk, met geldige QR-code, was De Ru ook afwezig. "Hoewel ik er ook daar niet achter stond, had ik voor het oefenen in de kerk mijn coronatoegangsbewijs nog willen laten zien. Ik heb ook nog overwogen om toch de Koraalzang te leiden, maar het gaat me echt te ver dat dezelfde regels in de buitenlucht gelden. Zeker met zo'n hoge vaccinatiegraad als er nu is. Het is allemaal dubbelop."

Hoewel er officieel een beperkte bezettingsgraad voor het Van der Werfpark geldt tijdens de Koraalzang, verwacht de 3 October Vereeniging niet dat het park op 4 oktober 'vol' is. "Normaal komen er zo'n 1500 mensen op het evenement af", vertelt bestuurslid Philip de Witt Wijnen. "En dat aantal is dit jaar gewoon toegestaan in het park."

Om de controle soepel te laten verlopen wordt er met een nieuw systeem gewerkt. In de ochtend van 4 oktober krijgt iedereen met een geldig coronatoegangsbewijs een stempel, zodat er maar één controle nodig is voor zowel de Reveille, Koraalzang als de Herdenkingsdienst.

Bewust risico

Wim de Ru wordt dit jaar vervangen door Martin van de Brugge. In de Hooglandse Kerk liet hij al zien zijn mannetje te staan. Toch hoopt De Ru dat hij volgend jaar, zonder maatregelen, gewoon weer van de partij is. "Ik hoop vurig dat ik er weer bij mag zijn. Het is zo uniek, een voorrecht om daar te staan. Ik weet dat mijn beslissing een risico is, maar dat risico neem ik bewust."