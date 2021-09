De Nieuwe Blauwe Tram is vrijdagmiddag officieel gedoopt door de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. Hij gooide tijdens een ceremonie een fles bier kapot tegen de bumper van de tram in aanbouw.

De Nieuwe Blauwe Tram is een reconstructie van de tram A619/A620. Het voertuig gebouwd door de Haarlemse firma J.J. Beijnes. Het origineel reed in de jaren vijftig in Leiden.

De herbouw van de Blauwe Tram verloopt vooralsnog voorspoedig. Het casco is gereed. En Jos Wienen kon in de tram plaats nemen op een reconstructie van een zitbank. De burgemeester, een fan van de Blauwe Tram, was daarbij duidelijk in zijn nopjes. Hij zinspeelde op de terugkeer van de tram in Haarlem. Maar vooralsnog is de Nieuwe Blauwe Tram voorbestemd om te gaan rijden op het tramnetwerk van Den Haag.

Het is de bedoeling dat de nieuwe tram in 2024 gereed is, honderd jaar na de introductie van de Blauwe Tram. Voor de Leidse liefhebber van de Blauwe Tram is er nog meer goed nieuws. Afgelopen vrijdag werd er ook een nieuw boek gepresenteerd over de geschiedenis van de Blauwe Tram in Haarlem. Het Museum zegt nu te werken aan een boek over de geschiedenis van de Blauwe Tram in Leiden. Naar verwachting is het boek begin volgend jaar verkrijgbaar in de boekhandel.

En dan worden er ook nog plannen ontwikkeld om de Nieuwe Blauwe Tram naar Oegstgeest te halen. Marjolijn van der Jagt van Dorpsmarketing Oegstgeest: "Ook voor de ontwikkeling van Oegstgeest is de Blauwe Tram van belang geweest. Het boek over de Blauwe Tram in Leiden zou eigenlijk ook over Oegstgeest moeten gaan. Het zou mooi zijn als we de Nieuwe Blauwe Tram in Oegstgeest kunnen tentoonstellen."

In het NZH Vervoer Museum in Haarlem is vanaf halverwege oktober een tentoonstelling te zien met als thema 'Het verdwijnen van de Blauwe Tram'.