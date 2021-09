Voor het Leidens Ontzet Festival op 2 oktober in park Matilo zijn valse kaarten in omloop gebracht, zegt de gemeente Leiden. De valse toegangsbewijzen worden via Marktplaats, Snapchat en mogelijk andere kanalen aangeboden.

Bezoekers die het vermoeden hadden een vals kaartje te hebben gekocht, hebben zich gemeld bij de organisator voor verificatie. Om hoeveel kaarten het gaat willen de gemeente en politie vanwege het onderzoek niet zeggen. Wel bevestigt de gemeente dat er aangifte is gedaan van valse kaarten. Kaarten voor het Leidens Ontzet Festival zijn al uitverkocht. Alleen kaarten die via TicketSwap worden aangeboden zijn veilig over te nemen.

Valse kaarten zijn te herkennen als de QR-code op het ticket wordt gescand. Het nummer dat in beeld verschijnt moet overeenkomen met het nummer van de barcode op het ticket. Komt dit niet overeen, dan vraagt de gemeente hier melding van te maken via service@chipta.com. "Vermeld daarbij dan ook zoveel mogelijk informatie over de verkoop", aldus de gemeente.

Bezoekers zonder geldig toegangsbewijs worden op 2 oktober niet toegelaten tot het festival.