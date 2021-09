De coronatestlocatie aan de Verbeekstraat in Leiden sluit begin oktober de deuren. De GGD Hollands Midden heeft besloten een aantal test- en vaccinatielocaties samen te voegen. Vanaf 7 oktober kunnen mensen zowel voor een coronatest als -vaccinatie terecht in het ECC aan de Haagse Schouwweg, waar nu al wordt gevaccineerd.

Voor het samenvoegen van test- en vaccinatielocaties zijn twee redenen, zegt de GGD. "De eerste reden is dat door het samenbrengen van de locaties onder één dak, er een versterking ontstaat. Iemand die negatief test maar nog niet gevaccineerd is, kan bijvoorbeeld gelijk doorlopen voor een vaccin als hij of zij dat wil." De tweede reden is dat de GGD door de samenvoeging slimmer en goedkoper kan werken.

"De test- en vaccinatielocaties zijn binnenkort onder één dak te vinden, maar ze zijn nog wel van elkaar gescheiden", zegt de gezondheidsorganisatie. De locaties hebben een eigen ingang en ook de looproutes zijn al vanaf de parkeerplaats verschillend. "Zo voorkomen we dat mensen met klachten die komen voor een test, in contact komen met mensen die komen voor een vaccin. Ook blijven de 1,5 meter afstand en het mondkapje verplicht op alle test- en vaccinatielocaties."

De testlocatie aan de Verbeekstraat opende een jaar geleden de deuren. Het was toen de grootste testlocatie van het land. De vraag naar coronatests was toen enorm, waardoor de vraag naar meer testfaciliteiten groot was. De laatste tijd neemt de vraag naar testen weer af. Vanaf zaterdag moeten niet-gevaccineerden zich voor een bezoek aan onder meer de horeca laten testen.