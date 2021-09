De gemeente Leiden drukt de pauzeknop in als het gaat om vergunningsaanvragen van huiseigenaren die een woning willen verkameren. Dat doet ze naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over een vergelijkbare situatie in Nijmegen. Het is nu wachten tot de landelijke wet aangepast wordt.

Sinds 2020 gelden er in Leiden strenge regels op het gebied van verkamering. Aanvragers krijgen niet zomaar een vergunning om een woning om te bouwen tot meerdere (studenten)kamers. Zo mag er maar een maximaal aantal verkamerde gebouwen zijn in een bepaald gebied. Ook moest iedere verkamerde woning met terugwerkende kracht vergund zijn.

De regels waren gebaseerd op de landelijke Huisvestingswet in het kader van de leefbaarheid. Naar aanleiding van de situatie in Nijmegen, waar vergelijkbare regels op het gebied van verkamering worden gehanteerd, heeft de Raad van State echter gezegd dat de Huisvestingswet dat niet zo regelt.

Ondanks dat de Raad van State niet specifiek naar Leiden heeft gekeken, is een dergelijke uitspraak hier ook mogelijk. Om dat voor te zijn, zet wethouder Fleur Spijker (D66) alle vergunningsaanvragen nu on hold. "We willen niet dat de verkameringsregels straks ongeldig zijn en dat het een rommeltje wordt. Daarom drukken we nu even de pauzeknop in."

De pauzeknop blijft ingedrukt totdat de landelijke wet is aangepast. Spijker verwacht dat de nieuwe wet dit najaar naar de Tweede Kamer zal gaan. "Het is geen controversieel onderwerp, dus dit kan gewoon doorgaan", zegt ze over de demissionaire status van het kabinet.